Infortuni sul lavoro, più colpite le donne

di Vittorio Bellagamba

Le conseguenze della pandemia si sono avvertite anche sotto l’aspetto degli infortuni sul lavoro. Se guardiamo al periodo compreso tra il mese di gennaio 2020 e dicembre 2022, in provincia di Ascoli Piceno sono state complessivamente 442 le denunce di infortunio sul lavoro nei mesi del Covid pervenute all’Inail. Il dato di sintesi diffuso da Infoservice di San Benedetto del Tronto, che ha analizzato i dati Inail, evidenzia che sono state maggiormente le donne a presentare denuncia da infortunio nel corso dell’emergenza pandemica. Infatti, le donne che hanno presentato denuncia all’Inail sono state 295 contro i 147 uomini. La classe di età maggiormente colpita è quella compresa tra i 50 e i 64 anni dove le denunce presentate all’Inail sono state 189, mentre nella fascia di età tra i 35 e i 49 anni sono stati 174, tra i giovani fino a 34 anni le denunce sono state 69 e oltre i 64 anni dieci.

Il dato che fa riflettere è quello relativo agli ultimi due mesi del 2022 che vede proprio nel territorio della provincia di Ascoli un innalzamento del numero delle denunce presentate all’Inail. A livello regionale, infatti, rispetto alla data di rilevazione del 31 ottobre 2022 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di 218 casi (+3,2%, in linea con il dato nazionale), di cui 121 avvenuti a dicembre, 77 a novembre e 15 ad ottobre 2022, con i restanti casi riconducibili ai mesi precedenti. L’aumento ha riguardato tutte le province, ma più intensamente in termini relativi quelle di Ascoli Piceno con un incremento pari a +5% e Ancona (+3,5%). "Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha spiegato Ezio Mucci della Infoservice di San Benedetto – è estremamente importante soprattutto per quanto riguarda l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto con la pandemia da Covid. Una situazione che ha messo a dura prova tutto il sistema di prevenzione e di controllo nei luoghi di lavoro. Proprio per venire incontro alle esigenze avvertite dalle aziende, nel corso dell’emergenza pandemica abbiamo predisposto nuovi strumenti per gestire al meglio la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso un importante percorso formativo necessario a contenere il più possibile gli effetti e le conseguenza che stiamo vivendo in questa emergenza sanitaria".