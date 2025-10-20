La crisi che non t’aspetti
La crisi che non t’aspetti
Ascoli
CronacaInfortunio sul lavoro ad Arquata: operaio ferito mentre lavora a una tubazione
20 ott 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Infortunio sul lavoro ad Arquata: operaio ferito mentre lavora a una tubazione

L’uomo è scivolato mentre stava lavorando in uno scavo e ha riportato gravissimi traumi alle gambe: trasferito in elicottero all’ospedale Torrette di Ancona

Grave l'operaio rimasto ferito in un cantiere ad Arquata del Tronto

Grave l'operaio rimasto ferito in un cantiere ad Arquata del Tronto

Arquata del Tronto (Ascoli), 20 ottobre 2025 – Poco prima delle 13.30 di oggi in località Tufo ad Arquata del Tronto un uomo è rimasto ferito durante un intervento su una tubazione.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’operaio sarebbe scivolato mentre lavorava, riportando traumi a entrambi gli arti inferiori. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, collaborando con il personale sanitario del 118 che ha provveduto a stabilizzare il ferito e a collocarlo su una barella per il successivo trasporto fino all’ambulanza.

Sul posto è giunta anche l’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza (codice rosso) al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Presenti anche i carabinieri e il personale dello Spsal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

