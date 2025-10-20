Infortunio sul lavoro ad Arquata: operaio ferito mentre lavora a una tubazione

Arquata del Tronto (Ascoli), 20 ottobre 2025 – Poco prima delle 13.30 di oggi in località Tufo ad Arquata del Tronto un uomo è rimasto ferito durante un intervento su una tubazione.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’operaio sarebbe scivolato mentre lavorava, riportando traumi a entrambi gli arti inferiori. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, collaborando con il personale sanitario del 118 che ha provveduto a stabilizzare il ferito e a collocarlo su una barella per il successivo trasporto fino all’ambulanza.

Sul posto è giunta anche l’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza (codice rosso) al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Presenti anche i carabinieri e il personale dello Spsal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.