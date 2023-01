Infortunio sul lavoro oggi ad Ascoli, operaio cade da un’impalcatura: è grave

Infortunio sul lavoro ad Ascoli

Ascoli, 20 gennaio 2023 – Un incidente sul lavoro è avvenuto oggi pomeriggio in un cantiere edile in via dei Soderini, nel centro storico di Ascoli. Per cause in corso di accertamento, un giovane operaio extracomunitario è caduto da un’impalcatura battendo violentemente a terra.

Soccorso dai colleghi nell’immediatezza, è stato poi preso in cura dal personale sanitario del 118 giunto sul posto che ne ha disposto il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco.