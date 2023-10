Infortunio sul lavoro a Colli. Precipita da una scala: grave

Infortunio sul lavoro in Vallata. Un giovane uomo è precipitato, ieri mattina, da una scala da un’altezza di diversi metri, all’interno di un cantiere in un’abitazione di Colli capoluogo. A causa delle ferite è stato trasportato in volo dall’eliambulanza al trauma center dell’ospedale Torrette di Ancona, le sue condizioni sono gravi. Momenti di paura ieri mattina, intorno alle 11.30, nel centro storico di Colli capoluogo: il giovane, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte degli ispettori dell’Ast intervenuti sul luogo, è caduto rovinosamente da una scala, battendo violentemente a terra. Subito è stato soccorso, ma le sue condizioni sono apparse gravi a causa di diversi traumi riportati. Sul luogo è intervenuta prontamente un’ambulanza del Potes di Offida con i sanitari a bordo, che hanno provveduto a prestare le prime cure del caso. Poi è stata allertata l’eliambulanza, che è atterrata nel campo sportivo di Colle Vaccaro, l’uomo tramite ambulanza è stato trasportato nell’impianto sportivo dove ad attenderlo c’era l’eliambulanza con i sanitari, che l’hanno prima stabilizzato e poi trasferito d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. Le sue condizioni rimangono serie. Adessi saranno i carabinieri a stabilire le cause della caduta.

Pochi giorni fa l’Inail aveva fornito i dati aggiornati degli infortuni sul lavoro, che vedevano una diminuzione nel Piceno nei primi otto mesi dell’anno. Nelle Marche, infatti, ne sono stati denunciati 11.094 con una riduzione dell’14.8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La provincia di Ascoli conferma dati in decrescita poiché si è passati da 1.635 a 1.512 denunce (-7.5%). Il caso di ieri evidenzia ancora però quanto sia diffuso purtroppo il fenomeno.

m.g.l.