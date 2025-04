Infortunio sul lavoro in un cantiere. Colpito alla testa da alcuni calcinacci

Infortunio sul lavoro nella tarda mattina di ieri in un cantiere in via San Giacomo a Porto D’Ascoli. Vi è rimasto ferito M. M. operaio di 38 anni della zona, colpito alla testa da alcuni frammenti di calcinacci mentre era al lavoro insieme con alcuni compagni che l’hanno soccorso e chiesto l’intervento dei sanitari. La centrale operativa del 118 ha inviato un equipaggio con medico a bordo dell’ambulanza che ha stabilizzato il paziente e l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, dove il giovane è stato sottoposto ad accertamenti clinici e diagnostici. Le condizioni dell’operaio non sarebbero preoccupanti. Come sempre avviene in questi casi sono scattati gli accertamenti nel cantiere da parte del personale Spisal (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro) di San Benedetto per verificare se nel cantiere sono state rispettate tutte le norme previste dalla normativa.