Infrastrutture digitali. La Teknonet acquisita da Dhh

Il Piceno si conferma terreno fertile per gli investimenti nel settore tecnologico. Dhh, gruppo quotato in Borsa e specializzato nello sviluppo di infrastrutture digitali, ha annunciato l’acquisizione del 60% di Teknonet, azienda di Monteprandone (Ascoli). L’operazione, del valore totale di 5,6 milioni, prevede un’opzione per l’acquisto del restante 40% entro il 2027. Teknonet, che offre servizi B2B di gestione IT e connettività su base proattiva, ha chiuso il 2024 con ricavi in crescita a 4,2 milioni di euro e un utile netto di oltre 643mila euro.