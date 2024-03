"Infrastrutture disastrose, così siamo penalizzati"

Mattinata di critiche al teatro, che provenienti da un po’ entrambi i lati. Se fuori infatti è andata avanti tutta la mattina l’azione di opposizione promossa da Cgil, Filcams-Cgil, Flc-Cgil, Rete degli Studenti Medi Ascoli e Gulliver, anche sul palco non sono mancati ‘suggerimenti’ a tema ‘Salaria’. Tutto parte infatti dal commento del Ceo di ‘Giocamondo study’ Stefano De Angelis: "In questo momento per me è davvero difficile vendere Ascoli, la provincia e la regione, nonostante la bellezza di queste zone, all’esterno. Il problema grande sono le infrastrutture. E sono anche la chiave fondamentale affinché le Marche e Ascoli spicchino il volo dal punto di vista di attrattività internazionale. Sindaco, mi rivolgo a lei e lancio un grido di aiuto: so che ci state già lavorando, ma le infrastrutture! Chi viene da Roma, che è il centro nevralgico più vicino, deve fare tre ore di strada molto brutta per arrivare qui. E non dico brutta dal punto di vista paesaggistico. Vincenzo – dice rivolgendosi al professor Vincenzo Schettini – tu hai dovuto fare la Salaria per essere qui oggi, puoi capire quello che dico".

E il professore da 1,6 milioni di follower non si tira indietro, ma anzi incalza: "Ho scoperto Ascoli e sono rimasto folgorato dalla bellezza artistica della città, ieri sera ho fatto la meravigliosa esperienza della Salaria, che definirei come una sorta di tre ore di vita in un sistema non inerziale". Sorridendo poi spiega la metafora fisica: "Ve lo spiego: è un sistema in cui tu sei fermo e intorno a te accelera e decelera in continuazione, – e conclude tra le risate del pubblico – cercavo di dormire in macchina perché reduce da un progetto ma difficilmente ci sono riuscito".

Fuori dalle porte invece Cgil, Filcams-Cgil, Flc-Cgil, Rete degli studenti medi Ascoli e Gulliver attendono i passanti muniti di volantini con su scritta la loro versione, e commentano: "Non ci hanno invitato, aspettiamo fuori". E difatti, la loro critica è rivolta proprio all’organizzazione dell’evento che non ha tenuto in considerazione quelli che definiscono ‘i grandi assenti’: "Non hanno ricevuto alcuna richiesta di partecipazione gli studenti, i docenti e le organizzazioni sindacali confederali, del settore turismo e della scuola – e concludono – il settore del turismo è afflitto da molteplici criticità, i governi devono impegnarsi per risolverle".

ott. firm.