Infrastrutture, domani la visita di Edoardo Rixi

Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, domani farà visita al Piceno. Appuntamento a partire dalle 10.30 nella sede di Confindustria, in corso Mazzini: il viceministro incontrerà gli industriali della provincia e i vertici della Ciip. In agenda le ipotesi progettuali di terza corsia sull’A14 e i possibili miglioramenti alla rete idrica. "Si tratta dell’ennesima dimostrazione di attenzione e vicinanza del Governo alle nostre zone – spiega Roberto Maravalli, commissario provinciale della Lega -. Avremo modo di sottoporre al viceministro le opere strategiche per il nostro territorio. L’impronta della Lega è forte nel dicastero delle infrastrutture e dei trasporti con il nostro leader Matteo Salvini e Edoardo Rixi".