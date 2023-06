Infriccioli: "Olori e Iaconi nostro orgoglio"

Ci sono anche due cittadini di Acquaviva Picena tra i nuovi Cavalieri della Repubblica Italiana, nominati il 2 giugno. "Con grande onore per Acquaviva ho partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi dell’Ordine ’Al Merito della Repubblica Italiana’, concessi dal Presidente della Repubblica, alla dottoressa Giacomina Olori e al signor Francesco laconi, nostri concittadini – ha affermato il sindaco Sante Infriccioli –. Nella splendida cornice del salone ’De Carolis’ della Prefettura, insieme al prefetto Carlo De Rogatis e al direttore dell’Ast Giovanna Picciotti, ho avuto il piacere di consegnare l’importante onorificenza a due acquavivani che hanno ricevuto il dovuto riconoscimento per essersi distinti, nel corso di questi ultimi anni, nel fronteggiare in prima linea l’epidemia da Covid-19. Un grazie a nome mio, dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza ai due insigniti dell’onorificenza".