Ingelosito si sfoga con la compagna

"Le ho preso il telefono perché volevo capire se avesse una storia con un altro uomo". Questo ha spiegato ieri mattina al giudice Angela Miccoli l’albanese arrestato dai carabinieri per violenza privata, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi ieri è comparso davanti al tribunale di Ascoli per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha attenuato la misura cautelare disponendo il divieto di avvicinamento alla sua compagna. Si sarebbe trattato, dunque, di un comportamento dettato da una grande gelosia nei confronti della donna. La sera del 3 maggio l’uomo ha afferrato con violenza il giubbino della sua fidanzata trascinandola per le scale, costringendola a salire in auto, contro la sua volontà. Una volta dentro la vettura le ha sottratto il telefono cellulare dopo averla strattonata, strappandoglielo letteralmente dalle mani; non pago l’avrebbe anche presa per il collo. Quando sono intervenuti all’alba i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Ascoli, il rumeno ha tentato la fuga; i militari dell’Arma lo hanno inseguito, ma quando lo hanno raggiunto l’uomo ha reagito con violenza nei loro confronti. Infine i carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo e a dichiararlo in arresto.