Ingresso gratuito nei musei

A Spinetoli il Comune promuove passeggiate con l’archeologo e ingresso gratuito ai musei della scultura, della civiltà contadina e della necropoli romana. Un itinerario per far conoscere il patrimonio custodito nelle sale del Comune. La manifestazione proseguirà fino al 10 settembre. L’apertura rispetterà i seguenti orari: mercoledì dalle 18 alle 21, giovedì dalle 20 alle 23 (il giovedì visita guidata 5 euro), domenica dalle 18 alle 21. Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi telefonando ai seguenti numeri 393-4624279 oppure al 348-3690374.