Inizia la pulizia delle spiagge

In vista della Pasqua e dell’arrivo dei primi ospiti della Riviera, il servizio manutenzione del comune di Grottammare ha avviato le operazioni di ripulitura e setaccio della battigia iniziando dal confine con San Benedetto. Intanto è in esecuzione da qualche settimana la manutenzione ordinaria delle aree verdi stradali. "Ci avviciniamo alla bella stagione e vogliamo presentare la nostra città al meglio – commenta l’assessore alle manutenzioni, Bruno Talamonti – Tradizionalmente, durante le vacanze di Pasqua, Grottammare è sempre una meta ambita e come sempre, siamo al fianco degli operatori turistici che intendono approfittare di questa occasione per riaprire le proprie attività". Nello stesso periodo vi sono molte famiglie che si recano sulla Riviera delle Palme, da San Benedetto a Cupra Marittima per visionare i luoghi e, soprattutto, per scegliere hotel o case vacanza per la villeggiatura al mare.