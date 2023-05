Iniziano i preparativi per le feste patronali

Nel quartiere di Campo Parignano sono iniziati i preparativi per l’organizzazione delle feste patronali delle due parrocchie Ss. Pietro e Paolo e Sacro Cuore, in programma a giugno, rispettivamente, dal 9 all’11 e dal 23 al 25. Ad aprire il mese dei festeggiamenti, il 2 giugno, sarà la Via Crucis cittadina. La partenza è prevista alle 21 da via Ciotti con arrivo nella collina del Sacro Cuore dove si trovano la statua del redentore e, nel tragitto, quattordici sculture in travertino (che faranno da stazioni della Via Crucis), entrambe realizzate dallo scultore ascolano Antonio Mancini (1912-1997). L’artista è presente con le sue opere in molti spazi pubblici della città. Sue sculture sono nella sede della Provincia, dell’ ex Carisap, nonché nella pinacoteca comunale. Il primo appuntamento a Campo Parignano, dunque, è per il 2 giugno con la Via Crucis a cui tutti sono invitati a partecipare.