Iniziano martedì le lezioni per imparare il primo soccorso

‘Corso di primo soccorso ed educazione sanitaria’ a Villa Pigna di Folignano tenuto dal dottor Massimo Loria (ex-primario del Mazzoni). L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni ‘Hope Corner’ e ‘Realtà Picena’, dalla Polisportiva Belvedere e dal Circolo Acli, con il patrocinio del Comune di Folignano. Il corso avrà inizio martedì alle 17.45, nell’oratorio della parrocchia di San Luca Evangelista di Villa Pigna. Sono previsti 10 incontri totali, di due ore ciascuno, il martedì e il giovedì (dalle 17.45 alle 19.45). Il corso vuole fornire alcune nozioni fondamentali, per fare prevenzione e per prestare un primo soccorso in caso di emergenza. Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza. Inoltre, per un numero limitato di partecipanti, si terranno delle esercitazioni pratiche. "Il corso permetterà a chiunque - ha dichiarato il sindaco Matteo Terrani - di imparare come reagire alle emergenze". "L’iniziativa – ha aggiunto Patrizia Pirri – è gratuita ed è rivolta a tutta la popolazione. Il Corso è strutturato in modo da poter prevenire le situazioni di emergenza". "Vogliamo fornire - ha affermato il dottor Massimo Loria - conoscenze sulle patologie che possono causare le morti improvvise, come arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree. Le vite possono essere salvate, dando il consiglio giusto al momento giusto".

Giuliano Centinaro