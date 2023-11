Iniziati i lavori al parco, via della Libertà cambia volto grazie ai finanziamenti del Pnrr

Castel di Lama, iniziati i lavori di ammodernamento del parco giochi in via della Libertà, a Villa Sant’Antonio. L’intervento rientra nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr. L’area attrezzata con i giochi recentemente acquistati e sistemati sarà interessata da diversi lavori: innanzitutto il rifacimento dei muretti e dei percorsi, inoltre la sistemazione dell’impianto di irrigazione, mentre quello dell’illuminazione è stato ammodernato di recente. Sarà anche rifatto il percorso pedonale, che ha subito dei cambiamenti a seguito della costruzione del campo da padel e realizzate nuove staccionate, interventi per fare in modo che lo spazio dedicato ai bambini resti pulito e sicuro. Il parco di Villa Sant’Antonio è molto importante per la comunità di Castel di Lama, non solo per i più piccoli, ma anche per tanti anziani che sia d’estate, che d’inverno si intrattengono sulle panchine a ridosso di via delle Partigiane. Gli interventi messi in atto grazie ai finanziamenti del Pnrr saranno in grado di dare un nuovo volto a Villa Sant’Antonio, infatti oltre a via Scirola dove è prevista la sistemazione di parcheggi e sottoservizi, per cui l’Usr ha appena erogato al Comune il primo acconto dell’importo complessivo, che è di 430.000 euro, di cui 50.000 a carico dello stesso Comune, verranno realizzati altri interventi che interesseranno anche il parco e piazza della Libertà. Punto nodale della cittadina è sicuramente Piazza della Libertà, dove si lavora alla pavimentazione e soprattutto alla realizzazione della grande copertura del teatro all’aperto, uno spazio di oltre 1.000 metri quadrati, dove è stata realizzata una struttura in acciaio, con travi reticolari a grandi luci realizzate con profili tubolari circolari. L’importo totale per questo intervento, comprensivo della parte a carico del Comune, è di 725.300 euro.

m.g.l.