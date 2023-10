Iniziati i lavori sulla Comunale. Montecalvo

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Montecalvo, ad Appignano. Il Comune ha partecipato ad un bando della Regione Marche per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale. E’ stato scelto per l’intervento il tratto di strada maggiormente dissestato e più utilizzato dai residenti. I lavori sono stati finanziati per circa il 70% . "Con questo intervento – dichiara il sindaco Sara Moreschini – vogliamo rendere più vivibile la zona per chi ci risiede e chi la frequenta. Il nostro progetto prevede circa 130.000,00 euro di lavori che sono stati affidati alla ditta Asfalti Piceni Srl e che proseguiranno nei prossimi giorni.I lavori sono coordinati dalla responsabile dell’ufficio tecnico l’ingegnere Antonella D’Angelo e dal direttore dei lavori l’architetto Ilario Di Luca".