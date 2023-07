Iniziativa Admo ’One shot Tiro per la vita’

Il mare di Marina di Campofilone farà da cornice all’evento ‘One Shot. Un tiro per la vita’ iniziativa sportiva di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo, che si terrà dalle 15 di oggi allo chalet Lido Oltremare. L’iniziativa è promossa dall’Admo Colline Fermane (Associazione donatori midollo osseo) in collaborazione con Aido e Avis provinciali, con lo scopo di promuovere e sensibilizzare alla donazione del midollo osseo. Per l’occasione si svolgerà la seconda edizione del torneo del calcio balilla umano (8 persone per squadra di cui 6 in campo) e la possibilità di iscriversi al registro donatori di midollo osseo con un semplice test salivare. A sostegno dell’alto valore umano che l’appuntamento rappresenta, saranno ospiti sia la squadra nazionale ‘Life, ritorno alla vita’ (fondata da Flavio Falzetti) che le grandi atlete dello sport: Elisabetta Cocciaretto, (campionessa di tennis) Samanta Ciurluini (della Nazionale Trapiantati) e Clarissa Claretti (olimpionica di lancio del martello). A presentare l’evento, sarà Federica Silenzi, in arte Federica l’influencer marchigiana. L’iniziativa è rivolta a chiunque scelga di mettersi in gioco, sportivi e non. ‘One Shot’ è l’occasione di segnare un punto davvero importante, quello che può valere una vita.

Paola Pieragostini