Iniziative per i più piccoli e tanta musica dal vivo: si prepara anche Folignano

Anche Folignano è pronta a tuffarsi nella settimana più ‘pazza’ dell’anno, quella del Carnevale, con diverse manifestazioni promosse sul territorio. A presentarle, ieri mattina, il sindaco Matteo Terrani, la consigliera Laura Addis, Gaia Paolini e Susanna Lopazio della cooperativa ‘Il Melograno’, Danilo Capoferri dell’associazione culturale ‘Ascoli +’ e Valentino D’Amico. Il primo appuntamento, in ordine cronologico, sarà quello di venerdì pomeriggio alla ludoteca ‘4.0’ di via Barbarana. La cooperativa ‘Il Melograno’, infatti, ha organizzato una festa per tutti i bambini, dalle 16.30 alle 19, ad ingresso libero. Nel corso del pomeriggio ci saranno momenti dedicati alla musica, ai giochi, alle fotografie e una ricca merenda. Sempre venerdì, ma in serata, dalle 22 fino a notte fonda, ci sarà invece lo show promosso dalla ‘Warner Bro Management’ al palazzetto di Villa Pigna. Si ballerà fino all’alba in compagnia di alcuni ospiti d’eccezione come Dj Jad degli Articolo 31 e Wlady, quest’ultimo noto come producer di J-Ax e, in passato, degli stessi Articolo 31. L’apertura della serata sarà affidata a Mudimbi, rapper di San Benedetto che nel 2018 partecipò al festival di Sanremo con il tormentone ‘Il mago’. L’animazione sarà anche affidata ai ‘Merli’. Infine, l’ultimo appuntamento sarà quello di lunedì 20 febbraio, dalle 16 alle 20, ad ingresso gratuito, sempre al palazzetto di Villa Pigna: si tratta del ‘Carnevale dei ragazzi’, organizzato dall’associazione ‘Ascoli +’. Dal mago Alex al truccabimbi, dai giochi al djset, anche in questo caso ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere un pomeriggio di festa e di spensieratezza.

Matteo Porfiri