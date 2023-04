Iniziative pubbliche: il Comune cerca sponsor e pubblica l’avviso

Il comune ha pubblicato un avviso per reperire sponsorizzazioni, da parte di enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi ed istituzioni in genere, finalizzate alla realizzazione di eventi strategici per l’anno 2023 in cambio della promozione della propria ragione sociale o la propria immagine aziendale. Le iniziative per le quali il comune ricerca sponsorizzazioni sono sia quelle presentate pubblicamente alcune settimane fa e inserite in un programma dal titolo ‘Città da vivere 2023’ sia ulteriori progetti che gli interessati intendono finanziare in cambio della promozione dell’immagine aziendale. L’avviso, valido per tutto il 2023, è pubblicato, insieme all’elenco delle manifestazioni strategiche, sul sito del comune. "Con la pubblicazione di questo bando – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – vogliamo dare attuazione ad uno degli strumenti in cui l’amministrazione crede per attuare il suo programma, ovvero la sinergia con i privati per realizzare obiettivi che altrimenti l’ente comunale, con le sue sole forze, avrebbe difficoltà a centrare. Ci sono già stati ottimi esempi di sponsorizzazione di iniziative e di opere pubbliche, ma ora vogliamo mettere a sistema, e nella massima trasparenza, questo meccanismo".