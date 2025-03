InLife e i ministri in video

Era prevista la presenza di mezzo Governo, in città, in occasione di ‘Inlife’, il forum sul benessere e sulla qualità della vita che la Regione ha fortemente voluto ospitare ad Ascoli in questi giorni al teatro Filarmonici. Invece, in attesa che oggi la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella confermi la propria partecipazione ‘dal vivo’, i partecipanti si sono dovuti accontentare di avere i ministri in videocollegamento. A quanto pare, le assenze sarebbero dovute al consiglio convocato in extremis dalla premier Giorgia Meloni. Ed è stato un peccato, perché si tratta di un evento unico nel suo genere, che ha richiamato sotto le cento torri decine di scienziati e accademici di caratura internazionale. Dopo Orazio Schillaci, intervenuto giovedì, e Giuseppe Valditara, in collegamento venerdì, ieri è stata la volta del ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Quest’ultimo, nel suo intervento, ha spaziato tra vari argomenti, partendo dai dazi. "Sono ovviamente contrario a qualsiasi dazio eccessivo, soprattutto con paesi alleati come gli Stati Uniti – ha spiegato Lollobrigida -. È del tutto evidente che dobbiamo lavorare perché Europa e Stati Uniti non si confrontino in una guerra commerciale, perché non porta bene né all’uno né all’altro". Poi si è parlato anche di biologico. "L’Italia è leader nell’agricoltura biologica, le nostre imprese hanno faticato molto per rimanere competitive in un contesto di concorrenza spesso spietata nella distribuzione – ha sottolineato il ministro -. Ma il biologico ha un valore intrinseco alto e deve essere riconosciuto con un prezzo giusto". L’esponente del Governo, infine, ha elogiato il lavoro della Regione Marche nel settore agricolo e nella promozione del biologico,