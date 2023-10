Innocenzi torna a sorridere,. Tufilla su Rossi

Fino ad ora la sua stagione era stata piuttosto complicata, soprattutto dopo la rissa che lo vide protagonista a Foligno agli inizi di giugno, avvenuta al termine delle prove della giostra umbra. Il cavaliere Luca Innocenzi, però, che detiene il record di vittorie alla Quintana di Ascoli, ben 16, l’ultima delle quali a luglio di quest’anno in sella a Katy Way, si regala un bel colpo di coda. Il 41enne folignate, infatti, domenica ha vinto la giostra di San Gemini, facendo esultare il Rione Oca. In questa manifestazione, però, si corre a squadra e, insieme a Innocenzi, hanno trionfato anche Fabrizio Fani e Marco Bisonni. Innocenzi si è però tolto lo sfizio di aggiudicarsi il premio come miglior cavaliere della giostra. Ad uscire sconfitti, per il Rione Piazza, sono stati il nuovo cavaliere di Sant’Emidio, Tommaso Finestra, e l’ex portacolori di Porta Maggiore Mattia Zannori. Nel frattempo, nel 2024 la Quintana potrebbe essere caratterizzata da un ritorno, quello di Jacopo Rossi. Il 35enne, infatti, sarebbe il prescelto dal sestiere di Porta Tufilla per sostituire, il prossimo anno, Massimo Gubbini che è ancora alle prese con la sua riabilitazione dopo il grave infortunio rimediato a luglio alle prove della giostra di Foligno. Jacopo Rossi è sicuramente un cavaliere di grande esperienza, che ad Ascoli ha già corso cinque volte, l’ultima delle quali nel luglio del 2015, per il sestiere di Sant’Emidio. Gli altri due nomi sondati da Porta Tufilla sono quelli del giovane Raul Spera, reduce da una ottima performance al debutto nella Quintana di Foligno, e il 31enne Alessandro Candelori. Nelle ultime ore, però, le due ipotesi sembrano essere state accantonate per vari motivi. In pole position, quindi, balza Jacopo Rossi anche se, sabato scorso, il cavaliere ha subito un brutto infortunio alla vigilia della giostra di San Gemini, riportando la frattura della tibia. Matteo Porfiri