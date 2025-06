Innocenzi vince ancora a Foligno

Il cavaliere Luca Innocenzi, recordman alla Quintana di Ascoli per Porta Solestà, ha trionfato alla prima grande giostra dell’anno, quella di Foligno. Sabato sera, infatti, il fenomeno folignate ha regalato l’ennesimo Palio al rione Cassero, ottenendo addirittura la sua 12esima affermazione personale nella Quintana di casa. Innocenzi detiene il record di vittorie sia a Foligno che ad Ascoli (diciotto), oltre che a Servigliano. Ottimo secondo posto, invece, per Mattia Zannori, che ha corso per il rione Ammanniti e che quest’anno allo Squarcia difenderà i colori di Porta Maggiore. Terzo posto per Pierluigi Chicchini, ex cavaliere di Sant’Emidio. In merito agli altri ‘ascolani’, eliminato dopo la seconda tornata Aldalberto Rauco del rione La Mora. Malissimo, poi, gli altri due grandi favoriti alla vigilia: fuori al termine della prima tornata Tommaso Finestra e Lorenzo Melosso, così come l’esordiente in terra folignate Davide Di Marti.