Innovare le imprese del turismo: "Un bando per creare una rete"

Il comune di Cupra Marittima punta tutto sul rinnovamento del turismo, invitando i titolari di attività ricettive a formare una rete con le imprese e le associazioni del territorio in modo da offrire servizi innovativi. Nei giorni scorsi, insieme a Confartigianato ha promosso un incontro con gli addetti ai lavori per spiegare il bando regionale: "Incentivi per l’innovazione d’impresa nelle reti del turismo e per lo sviluppo dei cluster di prodotto turistico". Il bando ha visto la partecipazione di proprietari di imprese turistiche, ma anche operatori di altri settori, tra cui: ristorazione, servizi alla persona, attività sportive e di animazione, noleggio, trasporto, tour operator e agenzie viaggi, la cui attività può avere impatto sull’attrattività dei territori e sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi capaci di incentivare la domanda turistica, anche in un’ottica di destagionalizzazione. Il bando ha una dotazione di 3 milioni di euro.

"Non è un bando di investimenti in ristrutturazione e miglioramenti delle attività ricettive, ma mira a migliorare l’innovazione di servizi da offrire al turista, in modo che ci scelgano perché in grado di offrire qualcosa in più del solo mare – spiega l’assessore al Turismo e cultura Daniela Luciani –. Il bando punta a far si che gli operatori turistici si mettano in rete con altre attività del territorio affinché insieme riescano a offrire prodotti e servizi turistici innovativi. Per esempio albergatori in rete con chi organizza escursioni sul territorio, visite guidate, tour enogastronomici con prodotti identitari come la concola De.Co. Questo bando cambia radicalmente la prospettiva, affinché il turismo diventi emozionale. Le persone vogliono portare a casa emozioni, ricordi che siano memorabili che si imprimono nel cuore e nella memoria".

Marcello Iezzi