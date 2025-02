Innovazione digitale generativa:: "Percorso di alta specializzazione"

Domenica 26 gennaio si è concluso il primo modulo formativo, della durata di tre giorni, che ha dato il via al progetto ‘Indigen-Innovazione Digitale Generativa’, incentrato sul fundraising nel mondo del ‘non profit’. L’iniziativa ha coinvolto 20 partecipanti, di cui 14 del territorio di competenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e 6 provenienti da diverse Province italiane del Sistema Acli Nazionale (delle Regioni Marche, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Toscana). Il progetto è stato realizzato grazie all’intervento della Fondazione Carisap, nell’ambito del Piano Pluriennale 2023-2025 ‘Alta formazione-Sviluppo delle competenze’, emanato dalla Fondazione per creare iniziative di alta formazione e sviluppo delle competenze personali, su metodologie e temi strategici per il futuro della comunità. La realizzazione dell’iniziativa è stata affidata ad Enaip Impresa sociale, in partenariato con le Acli nazionali e provinciali di Ascoli Piceno e Fermo e con la collaborazione della Scuola di fundraising di Roma e dell’associazione ‘Cose di questo mondo’ di Ascoli. Il progetto è stato avviato nella Bottega Terzo Settore, dove si è svolto il corso di formazione sulle ‘soft e life skills’, necessarie a guidare i processi di innovazione digitale, tenuto da Ursula Mancini e da Claudio Bachetti di ‘Cose di questo mondo’, associazione affiliata alle Acli provinciali di Ascoli. Uno dei temi principali, affrontati all’interno del corso, è stato quello delle ‘competenze esistenziali’, necessarie per promuovere e gestire relazioni e processi che generano benessere personale e sociale, in ogni ambito della vita e in particolare nell’ambito lavorativo.

"Per le Acli di Ascoli – ha dichiarato il presidente Roberto Paoletti – si tratta di un percorso di alta formazione e sviluppo delle competenze indispensabile per gli Enti del Terzo Settore, sempre più impegnati a districarsi sulle nuove sfide post riforma, che consegnano al mondo degli enti un ruolo da protagonisti all’interno del Sistema del Welfare di Comunità". "Per ogni area tematica – ha aggiunto Massimo Coen Cagli, della Scuola di fundraising di Roma – si prevedono lezioni sui principi teorici e metodologici, che guidano la buona gestione delle funzioni al centro delle aree tematiche stesse, alle quali seguono moduli di formazione tecnico-pratica". "Il corso di Alta formazione – ha affermato Paola Vacchina, dirigente Enaip – della durata totale di 142 ore, principalmente erogate online dal prossimo 17 febbraio con incontri bisettimanali, intende trasferire le conoscenze e rafforzare le competenze relative ad alcune aree di bisogno delle organizzazioni non profit, inerenti allo sviluppo del fundraising anche mediante strumenti digitali".

Giuliano Centinaro