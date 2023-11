Inps, lavoro ai raggi X. Salgono gli occupati ma anche le richieste agli ammortizzatori sociali

Un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto quello di Ascoli in ottica occupazione. La ripresa del lavoro dopo il Covid, e ancora prima, dopo il terremoto e la crisi economica. Il Piceno sembra rialzarsi da un baratro che lo avvea improgionato negli ultimi anni. Ma a fronte di un aumento degli occupati, la provincia stando ai dati diffusi dall’Inps sul Piceno, c’è anche un aumento del ricorso agli ammortizzatori sociali. Ma andiamo con ordine.

La provincia di Ascoli registra un sostanziale aumento del tasso di occupazione a fronte di una riduzione sia del tasso di disoccupazione sia del tasso di inattività. Tra il 2021 ed il 2022 il numero di assunzioni è aumentato, così come il numero di cessazioni di rapporti di lavoro, provocando una sostanziale riduzione del saldo netto. I dati provinciali, diffusi dall’Inps, seguono lo stesso andamento sia dei dati regionali sia dei dati nazionali.

L’andamento occupazionale riferisce di 34.519 assunzioni nel 2022 a fronte di 32.895 del 2021 con un saldo di 2.919. L’anno scorso sono state 29.976 le cessazioni, mentre l’anno precedente 32.802 con un saldo di 1.717. In aumento del 6% le riscossioni per Entrate contributive, coerentemente con quanto risulta a livello regionale.

Per quanto concerne i dati inerenti alla regolarità contributiva, il numero di richieste di certificazione è aumentato e si conferma una netta maggioranza di Durc regolari rispetto a quelli irregolari. La provincia di Ascoli incassa anche un aumento dei beneficiari di ammortizzatori sociali per cessazione di rapporto di lavoro, dovuto soprattutto ad un aumento delle domande presentate e successivamente accolte di Naspi.

Per quanto riguarda questa prestazione l’Inps eroga il beneficio entro 30 giorni per circa il 95% delle domande accolte, percentuale superiore rispetto al dato nazionale pari a circa il 90%. È possibile riscontrare la tendenza opposta per quanto concerne il numero dei beneficiari di ammortizzatori sociali per sospensione di rapporto di lavoro, andamento confermato da un minore ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, anche in conseguenza del ridimensionamento dell’emergenza Covid, ad eccezione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Va considerato che la Cassa Integrazione in deroga è una prestazione conclusasi nel 2022. Per la Cassa Integrazione Ordinaria sono aumentati i tempi medi di attraversamento da domanda ad autorizzazione che passano da 14 a 19 giorni, rimanendo al disotto sia del dato regionale sia del dato nazionale. Nel quadriennio 2019-2022 il numero delle pensioni IVS liquidate ha subito lievi oscillazioni. Il 2020 in particolare rimane l’anno con il maggior numero di pensioni liquidate. In provincia di Ascoli l’importo medio mensile delle Ivs liquidate, sia per le femmine sia per i maschi, risulta più basso sia rispetto alla media regionale sia rispetto alla media nazionale. Nel 2022 sono vigenti circa 65 mila pensioni IVS, anche l’importo medio delle vigenti segue l’andamento delle liquidate, con importi sia per le femmine sia per i maschi inferiori sia alla media regionale sia alla media nazionale.