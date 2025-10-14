Inquinamento del Tesino:: "Acqua nera e odore fetido"

Con la deposizione di alcune delle persone che a suo tempo sporsero denuncia, è entrato nel vivo il processo sul caso dell’inquinamento ambientale del torrente Tesino. Al centro del dibattimento presieduto dal giudice Barbara Pomponi c’è l’impianto di depurazione di Santa Maria Goretti a Offida e gestito da Picena Depur. Imputati per inquinamento ambientale in concorso sono Longino Carducci, presidente del CdA della società, Fausto Latini, amministratore delegato, e i direttori tecnici Danilo Ciancio e Walter Pulsoni (quest’ultimo in carica all’epoca dei fatti). Tre dei denuncianti hanno riferito che l’acqua del Tesino nella zona situata immediatamente dopo il depuratore si presentava nera e con odore fetido, mentre a monte del depuratore era chiara e pulita. Uno dei testi, un veterinario, ha aggiunto che nel Tesino non c’erano più fauna. All’epoca hanno presentato vari esposti e si sono rivolti al sindaco di Offida e contattato anche l’ammiraglio Calogiuri dell’Ispra inviando i video dell’acqua nera nel Tesino. Il gestore del depuratore del Tesino era all’epoca dei fatti era sempre Picena Depur, oggi Uniproject. Il processo proseguirà a dicembre per sentire altri testi delle parti civile, Legambiente (avv. Anna Laura Luciani), i denuncianti (avv. Giulio Natali). Gli avv. Giuseppe Le Pera e Davide Stipa assistono Carducci, Ciancio, Pulsoni e Latini.

p. erc.