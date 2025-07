Inquinamento del Tesino. Le testimonianze dei forestali

Con la testimonianza di due carabinieri forestali è ripreso davanti al giudice Barbara Pomponi il processo sul caso dell’inquinamento ambientale del torrente Tesino. Al centro del dibattimento l’impianto di depurazione di Santa Maria Goretti a Offida e gestito da Picena Depur. Imputati per inquinamento ambientale in concorso sono Longino Carducci, presidente del CdA della società, Fausto Latini, amministratore delegato, e i direttori tecnici Danilo Ciancio e Walter Pulsoni (quest’ultimo in carica all’epoca dei fatti). I due militari hanno confermato quanto rilevato dall’Arpam durante in occasione dei controlli effettuati e dai residenti che avevano segnalato ripetutamente quanto stava accadendo. Secondo la Procura di Ascoli, l’inquinamento del torrente Tesino — un corso d’acqua soggetto a tutela paesaggistica — sarebbe stato causato da gravi negligenze nella gestione del depuratore. Gli imputati avrebbero omesso il corretto mantenimento della funzionalità dell’impianto, in particolare del sedimentatore a servizio della linea nitro-denitro. I rilievi tecnici hanno evidenziato un peggioramento significativo della qualità delle acque superficiali: i valori a valle dello scarico risultano peggiorati rispetto a quelli a monte, in particolare per quanto riguarda i parametri chimici come BOD, cloruri, azoto ammoniacale, COD e Escherichia coli. Il peggioramento è stato stimato in due classi: da ambiente "alterato" (terza classe) a monte, a "fortemente degradato" (quinta classe) a valle. Nel procedimento sono parte civile Legambiente (avvocata Anna Laura Luciani) e alcuni consiglieri comunali di Offida (avv. Giulio Natali). Gli imputati sono difesi da Davide Stipa e Giuseppe Le Pera.

Peppe Ercoli