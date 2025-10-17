Inseguimento con spari. Condanna per Pontani

E’ stato condannato a 5 anni di reclusione Mauro Pontani, il 63enne ascolano che il 21 novembre del 2024 fu ferito da un colpo di pistola sparato da un agente della Questura di Ascoli nel corso di un inseguimento lungo la vallata del Tronto. L’uomo, difeso dall’avvocato Felice Franchi, venne arrestato con le accuse di lesioni personali, resistenza, violenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti si sono costituiti parte civile due poliziotti, assistiti dall’avvocato Alessandro Angelozzi, il cui risarcimento dovrà essere stabilito in separata sede. I poliziotti erano infatti sulle sue tracce proprio per il sospetto che stesse trafficando droga; nel luogo dove è stato trovato grazie al fiuto di un cane della Guardia di Finanza, la mattina dopo sono stati rinvenuti due involucri contenenti in tutto 119 di cocaina che sono stati posti sotto sequestro. Gli agenti avevano avuto sentore, non è chiaro se da fonte confidenziale o intercettazioni telefoniche e ambientali, che Pontani stesse movimentando un quantitativo di droga. Così il 21 novembre di un anno fa si sono posti sulle sue tracce convinti di coglierlo in possesso dello stupefacente. Pontani non ha ottemperato all’alt ed è fuggito in auto inseguito dai poliziotti che hanno cercato di bloccarlo in una strada sterrata a Cartofaro: c’è stato uno scontro con l’auto della Polizia e quindi è fuggito a piedi.

Raggiunto, è nata una colluttazione al termine della quale il 63enne ascolano pluripregiudicato è riuscito a scappare ancora, benché ferito ad una gamba da un proiettile nel frattempo sparato da un agente. I due agenti nella colluttazione hanno riportato lesioni guaribili in 20 giorni ognuno. Per aver sparato il colpo di pistola che ha ferito Pontani è stato indagato per l’ipotesi di reato di lesioni personali uno dei due poliziotti che erano sulle sue tracce. La sua posizione è stata archiviata, decisione contro la quale si è opposto l’avvocato Franchi, il cui ricorso è stato discusso lo scorso luglio quando il giudice delle indagini preliminari si è riservato la decisione. Nel processo in cui è stato condannato a cinque anni Pontani è stato giudicato con rito abbreviato che ha comportato lo sconto di pena di un terzo rispetto a quanto previsto per i reati che la Procura gli contestava.

Peppe Ercoli