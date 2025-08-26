Insicurezza sul lavoro. Aumentano malattie e morti. La Cisl: "Più ispettori e controlli"

Preoccupano i dati Inail sugli infortuni sul lavoro nelle Marche relativi al primo semestre 2025. Sono state ben 8473 le denunce rispetto alle 8375 del primo semestre 2024 (+1,42%), con una media di 42 denunce al giorno. In aumento anche le morti sul lavoro con dieci incidenti mortali rispetto ai sette del primo semestre 2024 (+ 42,9% ), di cui otto avvenuti all’interno dei luoghi di lavoro. Il dato è in controtendenza con quello nazionale ove si registra, nel medesimo periodo, una lieve diminuzione della denuncia degli infortuni ed un contestuale forte incremento dei decessi ’in itinere’.
Eccetto la Provincia di Fermo, che registra, al 30 giugno 2025, 674 infortuni rispetto ai 719 del primo semestre 2025 (in conseguenza anche della cassa integrazione nel settore moda e calzature), sono in aumento gli infortuni in tutte le altre province. Nel Piceno si passa a 1066 rispetto a 1063. Le denunce di infortunio in itinere passano a 1261 casi con un incremento dell’1.9%.
L’analisi di genere evidenzia che il 64% degli infortuni riguarda gli uomini ma sono in preoccupante incremento gli infortuni alle donne: ben 3018 rispetto ai 2916 del primo semestre 2024. In aumento gli incidenti sul lavoro nella fascia under 30 (più 3.7%) e soprattutto nella fascia tra i 60 ed i 69 anni (più 18.3%), a conferma che, l’allungamento dell’età lavorativa deve essere accompagnata da apposite politiche di prevenzione. Il comparto industriale rimane il più colpito ma è il settore sanitario a mostrare l’incremento più marcato.
Per la Cisl Marche "questi dati impongono scelte coraggiose, uscendo dalle mere analisi legate all’emergenza. Aumento degli ispettori e dei controlli e partecipazione dei lavoratori, oltre alla massima valorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza all’interno di un percorso aziendale teso alla prevenzione, alla conoscenza, alla formazione".