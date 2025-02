Insieme 50 anni dopo il diploma. Gli studenti dell’Ulpiani amarcord

Un "amarcord" lungo una vita. Per la precisione, ben 56 anni da quando si sono conosciuti sui banchi di quella che era ed è una scuola d’eccellenza del Piceno e non solo. La scuola è l’Itas ‘Celso Ulpiani’, e loro sono i ‘ragazzi’ della sesta classe che nel lontano anno scolastico 1973/74 si diplomarono in ‘Enologia e Viticoltura’. Rino Amatucci, Emidio Baldassarri, Luigi Bozzi, Filippo Ravanesi, Paolo Del Casale, Leo Rocchetti, Giulio Silvestri, Dino Porfiri, Vinicio De Santis, Romeo Taraborrelli, Vito Pantoli, Mario Di Ruscio, Luigi Pasqualini, Narciso Geminiani, Cesare Tassi, Nazzareno Mascetti, Pio Ionni. Questi i nomi dei componenti, poi diventati tecnici, agenti di commercio e consulenti, che recentemente si sono ritrovati per festeggiare i 50 anni dal diploma, tra mai tramontati e gioiosi ricordi per una scuola che ha dato loro tanto.