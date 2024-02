’Insieme a noi’, nuovo incontro in canile

Gli amanti dei cani sono attesi al secondo appuntamento del progetto "Insieme a noi" nel canile comprensoriale di Ripatransone, sul tema: "La ricerca olfattiva con i cani del del canile". Durante l’incontro sarà messa in evidenza l’importanza di arricchire la vita dei cani con attività mirate, in particolare alla ricerca olfattiva personalizzata. Partecipando all’iniziativa, oltre ad arricchire la propria conoscenza sulla vita dei cani, si contribuisce in modo tangibile al benessere dei cani del canile. Una parte del ricavato sarà devoluta al canile per offrire il miglior supporto e cure degli animali ospiti. La giornata sarà condotta da Giuseppe Fatone ed è destinata ad educatori e istruttori, ai volontari che vogliono approfondire le conoscenze con i cani del canile, alle famiglie che hanno il desiderio di adottare un cane e ai proprietari di cani.

L’incontro si tiene domenica 18 dalle ore 9 alle 13, poi pausa pranzo e si riprende dalle 14 alle 17 circa. Il costo per la partecipazione è di 40 euro.

Iscrizione a numero chiuso pagamento con bonifico a Canile quercia ferrata IBAN: IT71Y0876924400000000001013 causale: nome e cognome del partecipante da inviare a e mail canile@sbt.it. Info 339.4006921