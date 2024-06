Insieme dopo 30 anni

Si ritrovano tutti insieme, per la prima volta, dopo 30 anni dal diploma. La rimpatriata ha visto protagonisti gli alunni della classe quinta sezione C dell’istituto d’istruzione superiore Enrico Fermi del 1994. L’evento in questione si è svolto al ristorante il Morrice di Pagliare del Tronto, dove gli ex studenti hanno deciso di ritrovarsi per festeggiare e passare ancora, trent’anni dopo, del tempo spensierato insieme.

Hanno preso parte alla festa in 16: Agostini Giorgio, Bruni Andrea, Camaioni Stefano, Catalucci Mirko, Cocci Andrea, Collina Carlo, Corradetti Stefano, Di Marco Giordano, Galosi Andrea, Montini Alfredo, Pacioni Andrea, Paolini William, Petrucci Tony, Pichinelli Fabio, Pichinelli Vincenzo e Zucchetti Fabio.