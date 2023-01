’Insieme per gli Altri’ al teatro delle Energie

L’Orchestra dei Fiati ’Insieme per gli Altri’ diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri si esibirà gratuitamente oggi alle 17,30 al Teatro delle Energie di Grottammare, per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di inclusione sociale e lavorativa della Fondazione Anffas Grottammare Ets, ente no profit del terzo settore iscritto al Runts. Da quasi 30 anni Anffas Grottammare, trasformatasi in Fondazione nell’aprile del 2022, ma sempre facente parte dell’importante realtà a marchio Anffas si prende cura con attenzione e competenza delle persone con disabilità, nei diversi servizi attivati in loro favore e a supporto delle famiglie, (residenziali, diurno, riabilitativi, consulenza e accompagnamento etc.) oltre che nei diversi laboratori avviati per la loro inclusione sociale e lavorativa. Presentazione affidata alla giornalista Stefania Mezzina.