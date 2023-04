’Insieme per Grottammare’: ecco l’invito alle associazioni

Le votazioni per il rinnovo del governo cittadino di Grottammare, in programma il 14 e 15 maggio prossimo, stanno attivando tutte le formazioni politiche a sostegno dei quattro candidati sindaci: Alessandro Rocchi, Lorenzo Vesperini, Marco Sprecacè ed Alessandra Manigrasso. A poco più di due settimane ancora utili per la campagna elettorale, la caccia al voto è attiva ’porta a porta’, cercando di ritoccare fino all’ultimo momento il programma, condividendolo con gli elettori. La coalizione civica ’Insieme per Grottammare’, a sostegno del candidato sindaco Lorenzo Vesperini, ha inviato un invito a tutte le Associazioni di Grottammare per illustrare i punti programmatici per lo specifico settore. "La nostra proposta elettorale prevede l’attivazione di un tavolo decisionale permanente per i diversi settori culturali, sportivi, sociali, confrontandoci sulle istanze, al fine di avviare insieme le attività promosse dalle associazioni, attraverso la ricerca di fondi europei eo regionali – scrivono nell’invito gli esponenti di ’Insieme per Grottammare’ – È indispensabile programmare insieme la crescita della nostra città e promuovere tutte le iniziative proposte dalle associazioni attraverso il confronto quotidiano". Il sodalizio politico si rende quindi disponibile a un incontro, su richiesta, per far conoscere le proposte già inserite nel programma elettorale e prendere coscienza delle esigenze di ciascuna associazione, in modo da valutarle insieme ed eventualmente aggiungerle nel progetto.