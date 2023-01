Insieme per uno ’Scalp Cooler’ La donazione alla Bianca Airone

L’Avis del territorio Piceno dona 4.300 euro all’associazione Bianco Airone aps, per contribuire al pagamento del dispositivo denominato ’Scalp Cooler’, finalizzato a ridurre l’alopecia, tra gli effetti collaterali della chemioterapia, che a livello psicologico grava in particolare sulle donne. L’attivazione fa parte di un progetto partito circa tre anni fa e, purtroppo, rallentato dall’emergenza Covid. "Abbiamo voluto estendere a tutte le 13 Avis comunali della provincia – ha spiegato Michele Piersantelli, segretario dell’Avis Comunale di San Benedetto, – la condivisione di questo progetto e grazie alle loro adesioni siamo arrivati a questa cifra, che contribuirà al pagamento di questo dispositivo, utile in particolar modo per l’aspetto psicologico dei pazienti oncologici in chemioterapia e per tenere una luce accesa su questo importante progetto". "Il costo complessivo del dispositivo è di circa 45mila euro raggiunti grazie alle donazioni di associazioni e privati – spiega la presidente della Bianco Airone, Ornella Vallesi, che però sottolinea – a Pesaro è stata la Regione a dotare l’azienda sanitaria di ben due caschi, mentre da noi siamo costretti a lanciare raccolte fondi per acquistarne uno. Sarebbe il caso di smetterla di portare avanti questo stato di cose".

Per il presidente dell’Avis provinciale, Stefano Felice: "Questo dispositivo può rappresentare un momento di sollievo per le persone che vivono queste difficili situazioni – ha detto – e questa donazione è il frutto di tutte le tredici Avis comunali della provincia, a partire da quella di San Benedetto, che ci ha messo in contatto con questa realtà, che abbiamo così avuto modo di conoscere. Auspichiamo e siamo disponibili anche una collaborazione futura per altri progetti. Ornella Vallesi, attiva nel territorio da oltre 10 anni, con sedi oltre che a San Benedetto, anche a Pagliare e Grottammare, ha già annunciato uno dei prossimi progetti "consisterà nella realizzazione di un’area di bellezza per le pazienti oncologiche che stanno seguendo la terapia nel reparto di Oncologia del Madonna del Soccorso: ricordo, inoltre, l’iniziativa di raccolta fondi ancora in atto, per garantire il trasporto ad Ancona di un bambino di quattro anni di Ascoli costretto a sottoporsi alla chemioterapia ad Ancona, per il quale, alcune settimane fa, era stata anche organizzata in viale De Gasperi una pesca di beneficenza, a cui hanno collaborato i commercianti della zona, stimolati dal Caffè Soriano".

Stefania Mezzina