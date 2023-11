Insulta al citofono marito e moglie, arrestato per stalking 52enne di Ascoli

Ascoli, 25 novembre 2023 – Con l’accusa di stalking, agenti della Questura di Ascoli Piceno hanno arrestato un ascolano di 52 anni accusato di aver perseguitato una coppia ascolana, marito e moglie.

I fatti si sono verificati ad Ascoli ed hanno avuto inizio lo scorso maggio, quando un uomo lo ha denunciato dopo aver subìto nei giorni precedenti diversi atti persecutori per i quali lo ha indagato per il reato di stalking, di fatto invitandolo ad astenersi nel futuro dall’avvicinarsi alla parte offesa. A distanza di qualche mese, il 22 novembre scorso la vittima è tornato in Questura a denunciare che il 52enne avesse ripreso a perseguitarlo, sia chiamandolo e insultandolo al telefono, sia esternando ripetutamente le medesime condotte al di sotto della sua abitazione, per giunta inveendo e insultando anche la coniuge convivente.

I poliziotti lo hanno quindi sorpreso sotto la palazzina abitata dalle parti offese, mentre inveiva insistentemente nei loro confronti tramite impianto citofonico. È quindi scattato l’arresto in flagranza di reato (disposti i domiciliari) che è stato convalidato dal gip del tribunale di Ascoli che ha stabilito anche il “divieto di avvicinamento alle parti offese, con prescrizione di non avvicinarsi alla loro abitazione e di mantenere una distanza da loro non inferiore a 500 metri”.