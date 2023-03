Insulti e botte ai vigili: arrestato

E’ finita con l’arresto la notte brava di un barman ascolano, Simone Mariani, finito nei guai la sera di sabato scorso a Macerata. L’uomo sabato sera ha causato un incidente mentre era alla guida della sua vettura, senza il coinvolgimento di altre automobili o persone; sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale di Macerata. Visibilmente alterato probabilmente dall’assunzione di alcolici, l’ascolano ha cominciato ad inveire nei confronti dei due vigili maceratesi con frasi del tipo "ti piglio a schiaffi", "ti spacco la testa". Gli agenti hanno cercato di sottoporlo all’alcol test, ma il 35enne barman si è rifiutato categoricamente, anzi ha reagito con veemenza tirando calci all’indirizzo dei due vigili. Uno dei due è stato colpito al volto con un pugno che ha reso necessario la medicazione in ospedale per una prognosi di sette giorni. L’ascolano, per altro gravato dalla recidiva reiterata specifica per essersi reso protagonista di un episodio simile negli ultimi cinque anni, è stato quindi arrestato in flagranza di reato. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, il 35enne ieri mattina è comparso davanti al tribunale di Macerata per il processo per direttissima nel quale è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il giudice Preziosi ha convalidato l’arresto operato dagli agenti della polizia locale di Macerata nel centro cittadino ed ha disposto nei confronti dell’ascolano la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.