Insulti e botte in pieno centro

Spintoni, urla e anche un principio di zuffa.

Attimi di tensione ieri pomeriggio intorno alle 16 in piazza Santa Maria Intervineas, in pieno centro. Due giovani ascolani hanno iniziato a litigare in mezzo alla strada: sembra che i due non si conoscessero, ma all’improvviso hanno iniziato a insultarsi tra le auto perennemente parcheggiate nello piazzale davanti al supermercato. Parole grosse, offese e bestemmie davanti a passanti che osservavano la scena ammutoliti.

Uno dei due ragazzi si è allontanato in bici continuando a urlare improperi contro l’altro, salvo poi tornare indietro e cercare di colpire il contendente tra urla e strepiti.