Insulti e minacce alla studentessa. L’opposizione: "Ferma condanna"

Le scritte di odio contro una studentessa continuano ad animare il dibattito in città. Dopo la ferma presa di posizione del sindaco Matteo Fioravanti sull’orribile vicenda, anche da parte dell’opposizione consiliare di Ascoli c’è una severa critica per il grave episodio avvenuto presso l’Istituto Tecnico Ragioneria, dove ignoti hanno imbrattato i muri con scritte volgari e a sfondo sessuale riportando nome e cognome di una ragazza. "Non si tratta di una semplice ragazzata – sottolineano le consigliere e i consiglieri di opposizione – ma di un atto vile e violento che colpisce la dignità della persona e, con essa, l’intera comunità". I rappresentanti dell’opposizione esprimono innanzitutto solidarietà alla vittima, ribadendo l’importanza di non lasciare sola la giovane coinvolta e di condannare ogni forma di umiliazione pubblica.

"La nostra città – spiegano – deve reagire compatta e sostenere chi subisce aggressioni tanto meschine e dolorose". Il gruppo consiliare richiama inoltre la necessità di chiarezza e responsabilità, confidando nell’operato delle forze dell’ordine impegnate a individuare i responsabili. "Chi ha compiuto questo gesto deve risponderne davanti alla legge", affermano. Infine, l’opposizione chiede interventi mirati alla prevenzione e all’educazione al rispetto, attraverso percorsi formativi nelle scuole, cura degli spazi pubblici e strumenti che scoraggino simili atti. "Serve un patto civico tra istituzioni, associazioni e cittadini per dire con forza che la dignità delle persone non è mai negoziabile". Subito dopo la scoperta delle scritte sul muro dell’edificio, i collettivi si erano mossi per rimuovere le offese e le minacce e sostituirle con frasi di solidarietà, amore e comprensione per la vittima.

Decine di persone si erano radunate davanti alla scuola, rispondendo all’appello spontaneo del collettivo Liber* Tutt*. Striscioni e drappi con messaggi di vicinanza alla giovane studentessa vittima dell’aggressione psicologica hanno sostituito le frasi d’odio, trasformando un luogo deturpato in uno spazio di testimonianza collettiva. Cittadini, studenti, associazioni si sono stretti attorno alla ragazza, condannando senza esitazioni un gesto spaventoso.