Insulti e minacce di morte. Scritte davanti alla scuola contro una studentessa

Tre episodi in poco più di dieci giorni hanno scosso un istituto superiore di Ascoli e la città intera. Frasi oscene, offensive e a contenuto sessuale esplicito sono comparse sui muri dell’edificio, rivolte a una studentessa, indicata con nome, cognome e classe. Nell’ultimo caso, il più grave, le scritte apparse ieri mattina e scoperte appena prima dell’inizio delle lezioni, contenevano anche minacce di morte e un macabro invito al suicidio. La polizia municipale di Ascoli ha acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. La magistratura aprirà un fascicolo ipotizzando il reato di atti persecutori (stalking). Duro il commento del sindaco Marco Fioravanti. "Sono schifato e indignato da tutto questo, stavolta si è davvero superato il limite – dice il sindaco –. Un atto vile e codardo. Questa non è una ragazzata, questa è violenza. E non è assolutamente accettabile. Massima solidarietà alla ragazza coinvolta, da parte mia e di tutta la comunità ascolana".

Anche i dirigenti scolastici hanno espresso preoccupazione e solidarietà. Uno dei dirigenti ha dichiarato: "Quanto accaduto è gravissimo. Sono propenso a pensare che l’autore sia esterno alla scuola, altrimenti all’interno qualcosa sarebbe trapelato. La ragazza non ci ha riferito nulla e ha continuato a frequentare regolarmente le lezioni". Un collega ha aggiunto: "Le prime due volte le scritte avevano solo contenuto sessuale. Stavolta ci sono state minacce di morte, cinque scritte all’ingresso della scuola e una sulla casa di fronte. Spero che l’autore sia individuato presto: è una persona inqualificabile".

L’intera città, in queste ore, si sta mobilitando. La Cgil di Ascoli ha condannato il gesto. Maria Calvaresi, della segreteria confederale, ha dichiarato: "Quanto è successo va ben oltre il vandalismo. È espressione della cultura patriarcale e dello stupro ancora radicata nella nostra società. Quelle scritte fanno male solo a leggerle e non possono essere liquidate come scherzi o goliardate. Agli insulti misogini e razzisti si aggiunge un ignobile invito al suicidio. Non possiamo lasciare impuniti gesti simili, che condividono la stessa matrice della violenza di genere". Enzo Di Vita, segretario provinciale Flc Cgil, aggiunge: "Chiamiamo in causa sindaco, istituzioni e direzione scolastica, è urgente assumersi responsabilità e mettere in campo azioni concrete contro bullismo e cultura patriarcale. La scuola deve essere luogo sicuro e di formazione".