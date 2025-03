Insulti social ad Antonini. Multa per due ascolani

Sono stati condannati al pagamento di una multa di 500 euro l’ascolano 57enne Massimiliano Catani, ex consigliere comunale eletto nel 1995 all’epoca della giunta Allevi, e Arnaldo Biondi ascolano di 48 anni, ritenuti colpevoli di aver diffamato Andrea Antonini, attualmente assessore regionale, per fatti che risalgono ad aprile 2020 e che concernono essenzialmente alcuni post su Facebook.

I post incriminati sono comparsi su Facebook a cavallo fra il 24 e il 25 aprile 2020, giorno della Festa di Liberazione. Sulla sua pagina Antonini il 24 aprile scrisse "consiglio della nonna: stasera ritirare il tricolore dal balcone, domani lavarlo asciugarlo e farlo riposare dentro casa. Il 26 aprile all’alba farlo nuovamente risplendere sul balcone come farebbe un vero patriota...".

Un post condiviso due volte quella sera stessa da Catani sulla propria pagina Fb accompagnato da due diversi commenti. Il giorno successivo Catani tornò sulla questione pubblicando una fotografia di Antonini: scrisse "a forza di mangiare in tutti i partiti in cui è stato senza mai lavorare un giorno in vita sua ecco come è diventato IL PATRIOTA de stocazzo. Ma stavolta se n’è passate...".