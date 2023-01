Intanto la difesa si prepara per il processo alla Corte d’Appello di Ancona

Sarà tutti contro tutti anche nel processo d’Appello per le morti sospette alla Rsa di Offida per le quali Leopoldo Wick in primo grado è stato condannato all’ergastolo. Praticamente tutte le parti, per un motivo o l’altro, si sono rivolte alla Corte d’Appello di Ancona dove sarà celebrato il processo di secondo grado. Ha fatto ricorso naturalmente la difesa di Wick relativamente alla condanna per sette omicidi contestati. Ha fatto ricorso la Procura di Ascoli non soddisfatta che l’infermiere ascolano sia stato assolto per un altro caso di omicidio e per i quattro tentativi di omicidio che aveva contestato a Wick. A questo ricorso si sono agganciati gli avvocati delle parti civili che non accettano l’assoluzione di Wick per i rispettivi casi. Un altro processo attende dunque Leopoldo Wick e tutte le parti in causa, compresa la Asur delle Marche in primo grado chiamata dalla Corte d’Assise di Macerata a sborsa circa 800 mila euro, fra provvisionale e spese legali alle parti civili dei casi per cui Wick è stato riconosciuto colpevole. Nel ricorso in Appello la difesa di Wick sostiene, in stretta sintesi, che non c’è il movente, né prove della colpevolezza, che nemmeno la perizia ha portato alla piena responsabilità dell’infermiere e che è stata lesa la catena di conservazione dei reperti, perciò inutilizzabili. Per la Procura invece Wick va riconosciuto colpevole anche dei casi per cui è stato assolto.

p. erc.