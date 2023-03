Intanto la Vallata fa il conto coi disagi

Sono bastate poche gocce di pioggia e folate di vento per creare numerosi disagi sulle strade, dove sono caduti alcune piante. Diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare le carreggiate e mettere in sicurezza le importanti vie di comunicazione della Vallata. Sulla strada provinciale, in via Palazzi, a Spinetoli, nella giornata di mercoledì è caduto un albero bloccando la strada che conduce a Spinetoli capoluogo, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a sgomberare e ripulire la strada; un’arteria messa sotto accusa dai residenti per le condizioni in cui versa, infatti è piena di buche, un autentico colabrodo. Stessa sorte per alcuni alberi lungo la provinciale che da Collecchio conduce a San Lazzaro di Offida. Anche in questo caso sono stati numerosi i disagi per gli automobilisti: la pianta ha bloccato anche lo scuolabus, che non è riuscito a passare.

m.g.l.