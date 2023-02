Intanto oggi è il giorno del Bove

Offida, il sindaco Lugi Massa ha consegnato alla congrega dei Leoni le chiavi della città, entra nel vivo il periodo più folle dell’anno, con il sovvertimento delle consuete regole sociali. "Questi sono giorni che ci appartengono – ha detto il sindaco Massa dal palco del teatro Serpente Aureo gremito come non mai –. Il Carnevale è di tutti e a Offida è una cosa seria. La comunità offidana riesce a essere grande e a esprimere il meglio di sé in questi giorni straordinari che ci appartengono. Che appartengono a tutti: di serenità, felicità e abbracci. Sempre nella giusta maniera, nel rispetto delle tradizioni". Momenti goliardici hanno preceduto la consegna delle chiavi, come il finto ‘rapimento’ dello stesso sindaco, apparso in foto imbavagliato, da parte della congrega degli Scozzesi (la stessa del primo cittadino). Hanno ricevuto l’onorificenza: ‘La Mangusta’ per i suoi 50 anni nel 2021; ‘Lu Pa’Ch l’Oj’ per i 30 anni nel 2022; ‘La Gabbia’ e ‘La Ptona’ rispettivamente per i 30 e i 20 anni raggiunti nel 2023. E oggi è il giorno de Lu Bove Finto, al via dal pomeriggio e l’augurio è che sia una bella festa collettiva.

Maria Grazia Lappa