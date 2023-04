Intanto per lo stadio si aspetta la sentenza sul manto erboso

Si dovrà attendere ancora dai due ai quattro mesi per conoscere l’esito della causa sul rifacimento del manto erboso allo stadio ‘Riviera delle palme’. Ieri mattina il collegio giudicante, in udienza da remoto, ha recepito le contrapposte istanze, ovvero quella della Powergrass srl, società ricorrente,

e del comune di San Benedetto, che invece si è costituito parte resistente.

Il privato, si ricorderà,

intentò ricorso al tribunale di Ascoli per il mancato pagamento di una parte del lavoro, e quindi chiese al comune un risarcimento di 446mila euro.

L’aspetto chiave di tutta la questione è riassumibile

in una domanda: l’amministrazione comunale, nell’estate 2020, approvò l’intervento di restyling del campo?

Per il comune no, l’assenso non fu mai dato, mentre per la società il civico 124 di Viale De Gasperi fornì tutto

il necessario per avviare l’opera. Si ricorderà, peraltro, che per chiarire

questa vicenda si istituì una commissione speciale d’inchiesta, le cui audizioni vennero secretate.

Al termine dei lavori, la commissione stese una relazione su quanto

accaduto: documento che è entrato a far parte del faldone giudiziario.

I tempi, comunque, sono maturi per la sentenza.

Questa dovrebbe essere emanata entro un paio di mesi, a cui dovrebbe seguire altro tempo per presentare controdeduzioni o ricorsi.

