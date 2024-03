Intelligenza artificiale e scenari

L’intelligenza artificiale è una branca dell’informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi e algoritmi in grado di eseguire compiti che richiedono l’intelligenza umana. Essa può comportare vantaggi come una migliore assistenza sanitaria, sistemi di trasporto più sicuri, prodotti e servizi più economici, percorsi di vendita più fluidi. I suoi sistemi possono aiutare a riconoscere e a combattere attacchi e minacce informatiche. Ci sono però degli aspetti critici. È giusto chiedersi se l’AI può essere alleata o antagonista dell’uomo. Per gli studiosi i robot si impadroniranno presto di 12 milioni di posti di lavoro. Il processo di automazione presenta altri rischi come dipendenza dalla tecnologia, manutenzioni, aggiornamenti, investimenti, preoccupazione sulla sicurezza dei dati, rischio di errori anche fatali. Questo settore, oggi, è uno dei principali ambiti di interesse della comunità scientifica informatica ma bisogna vagliare con attenzione i pro e i contro che ne deriveranno in futuro, soprattutto in relazione all’uomo. Una domanda importante è se l’AI ci renderà più umani.