Oggi si parla sempre più spesso di Intelligenza Artificiale e numerosi sono i quesiti che ruotano intorno a questo tema di grande attualità, primo fra tutti: l’IA è una opportunità o una minaccia per l’uomo? Abbiamo approfondito questo argomento analizzando la sua applicazione in un ambito particolare, ovvero quello medico, intervistando il dottor Giancarlo Viviani, Direttore del Presidio Unico Ospedaliero di Ascoli Piceno.

Dottore, l’IA ha migliorato la medicina degli ultimi anni?

"Sì, l’Intelligenza Artificiale sta migliorando notevolmente la medicina attuale. Ha contribuito a migliorare la diagnosi, a individuare pattern nei dati medici, a personalizzare i trattamenti sanitari e a ottimizzare la gestione delle risorse sanitarie".

Ci sono anche degli aspetti negativi?

"Potrebbero esserci alcuni svantaggi, dato che l’Intelligenza Artificiale in medicina include la possibilità di creare diagnosi errate se codificate su dati non rappresentativi e la mancanza di interazione con i pazienti, infatti il rapporto medico-paziente non sarebbe più un rapporto umano diretto".

All’inizio come hanno reagito le persone? Erano scettiche o si fidavano?

"All’inizio c’era molta curiosità mista a timore nei confronti dell’IA. Alcuni erano entusiasti delle sue potenzialità, mentre altri erano preoccupati per le implicazioni etiche e per la perdita del rapporto umano e di fiducia tra medico e paziente".

Quali sono i settori in cui l’Intelligenza Artificiale è usata di più?

"Le discipline mediche che fanno un uso particolarmente intenso dell’IA sono la, l’oncologia, la genetica, la patologia e la medicina preventiva. Attualmente, l’ambito medico che sfrutta maggiormente l’Intelligenza Artificiale è la radiodiagnostica medica (radiologia), dove vengono utilizzati algoritmi per analizzare immagini diagnostiche come quelle di radiografia, tomografia computerizzata e risonanza magnetica, per assistere i medici nella diagnosi e nel trattamento delle malattie".

Quali sono le possibilità di sviluppare un ‘medico virtuale’ basato sull’IA che sia in grado di fornire consulenze mediche personalizzate?

"Le possibilità sono considerevoli. Un medico virtuale basato sull’IA potrebbe fornire consulenze mediche personalizzate utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per analizzare sintomi, storico medico e dati biometrici dei pazienti. Tuttavia, dovrebbe essere integrato con rigorosi protocolli di sicurezza e privacy per proteggere i dati sensibili dei pazienti e garantire la precisione delle diagnosi".

Esistono progetti in corso che mirano a utilizzare l’IA per identificare e prevenire epidemie o pandemie prima che si diffondano su larga scala?

"Sì, l’obiettivo è anticipare e mitigare la diffusione delle malattie prima che raggiungano proporzioni epidemiche o pandemiche".