Intelligenza artificiale, l’occasione: "Necessario investire sul futuro"

Si parla di intelligenza artificiale e progresso all’interno di uno dei luoghi più antichi della città: ieri pomeriggio si è tenuto l’incontro organizzato dalla federazione Pd provinciale di Ascoli e dall’Unione comunale del Pd di Ascoli. Tema centrale l’innovazione e le opportunità offerte da questa nuova tecnologia, sempre più chiacchierata e discussa. Ad aprire l’evento è stata la vicepresidente della Camera dei deputati Anna Ascani in merito all’utilizzo di IA proprio nell’organo legislativo di cui fa parte: "Siamo il primo Parlamento in Europa che ha introdotto l’intelligenza artificiale generativa nel lavoro della Camera, saremo i primi al mondo insieme al Congresso americano. I parlamentari non si possono sostituire con delle macchine, anche perché non è questa la finalità. – sottolinea l’onorevole – Nel mio lavoro ho imparato a capire che ci sono difficoltà legate al lavoro parlamentare, soprattutto alla ricostruzione di contesto e di ricostruzione comparativa tra la legislazione italiana e quella degli altri paesi europei e del mondo. L’intelligenza artificiale generativa sa fare questo lavoro benissimo, riesce a ricostruire e fornire una risposta in tempo reale, basta formulare ad esempio ‘quali sono le norme sono vigenti in questo ambito in Italia e negli altri paesi europei?’ e avrei una risposta di grande aiuto per il mio lavoro, che rende lo renderebbe più efficace – e conclude –. L’intelligenza artificiale può aiutarci tantissimo anche sulla sicurezza sul lavoro, vale la pena esplorare le opportunità se noi saremo in grado, usandola al meglio, di salvare delle vite, perché questa non è più un’emergenza ma una questione nazionale di rilievo assoluto".

Tra i relatori, anche Leonardo Virgili, dalla Cna: "Secondo i dati, solo in provincia di Ascoli chiudono 6 imprese al giorno, e sono tutte piccole imprese che vengono mangiate dalle grandi. Chiudono perché la nostra regione è sempre più povera, ci sono sempre meno giovani e gli imprenditori non innovano e non investono nella sfida dei nostri anni: l’intelligenza artificiale".

A sottolineare l’importanza di questo strumento è intervento Marco Giobbi, della segreteria provinciale del Pd ma anche esperto in materia: "Per farla semplice, è come se una persona con un problema di vista si reca dall’oculista e quest’ultimo gli mette davanti tante lenti per provare a risolvere il problema. L’intelligenza artificiale è una di quelle lenti con cui guardare il problema". In conclusione anche il candidato sindaco Emidio Nardini: "E’ una rivoluzione assoluta, velocissima, ma va gestito nel modo in cui l’uomo rimanga sempre centrale".

Ottavia Firmani