Intelligenza artificiale, se ne parla all’Ospitale

Domani alle 21.15 presso l’Ospitale Casa delle Associazioni, a Grottammare alta, nell’ambito della rassegna sulle varie forme di intelligenza artificiale, promossa da Blow Up, si terrà la conferenza su: La scomparsa della mente. L’incontro sarà curato da Francesca Morganti, docente di Psicologia dell’invecchiamento, presso l’Università di Bergamo. La docente si occupa da anni di problematiche relative alle patologie neurodegenerative e nel corso della serata proporrà una riflessione sull’intelligenza e sul funzionamento della mente in relazione alla memoria, all’invecchiamento delle cellule cerebrali e alla soggettività dell’individuo. Tra le sue importanti pubblicazioni ricordiamo il volume Psicologia dell’invecchiamento e l’importante ricerca su Le comunità dementia friendly che studia i modelli di inclusione comunitaria delle persone cognitivamente fragili. Una serata fondamentale per capire il rapporto tra intelligenza, memoria, cervello e soggettività. Ingresso gratuito con tessera-abbonamento F.I.C. 2023-2024 (euro 10) sottoscrivibile nella sede di Blow Up adiacente lala sala proiezioni