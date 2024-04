Intelligenza artificiale: un mezzo, non un fine

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando il mondo dell’informazione, attirando su di sé un grande interesse, ma anche qualche preoccupazione, tanto che l’Europarlamento ha approvato l’Ai Act, un insieme di norme per rendere le applicazioni più sicure, trasparenti e tracciabili. Nonostante i dubbi e i timori, però, è difficile rinunciare all’utilità dei servizi offerti da questi software, basti pensare alle traduzioni automatiche, alle ricerche online, agli assistenti digitali personali o ai sistemi di riconoscimento facciale o vocale. Anche noi ragazzi stiamo sperimentando quest’ultima frontiera tecnologica, esplorandone le varie funzioni con curiosità ed interesse. La tipologia di A.I. che utilizziamo di più è quella generativa, perché ci permette di velocizzare lo svolgimento dei compiti assegnati per casa e di personalizzare lo studio.

Tramite alcune piattaforme possiamo creare mappe concettuali, sintesi, approfondimenti, immagini, materiale multimediale e testi di ogni genere. Se da un lato alcune App sono supporti didattici preziosi, dall’altro, purtroppo, possono diventare una scorciatoia per risolvere con pochi clic problemi di matematica, svolgere espressioni aritmetiche ed esercizi di analisi logica o grammaticale. In questo modo, però, si corre il rischio di non esercitarsi in modo adeguato e di affidarsi a informazioni spesso errate; può capitare, infatti, che l’Intelligenza artificiale faccia riferimento a fonti non attendibili, generi risultati non corretti, elabori risposte parziali o non coerenti. La scuola non può più ignorare l’esistenza dell’A.I. o illudersi di poterla semplicemente vietare; dovrebbe proporre invece una didattica più innovativa, che educhi a sfruttare le risorse tecnologiche con grande consapevolezza. A tal proposito ci siamo divertiti a sfidare l’Intelligenza Artificiale: sugli stessi temi, abbiamo confrontato poesie inventate da noi con quelle generate tramite siti web specializzati. Il sistema ha elaborato testi con errori ortografici, ripetizioni, una punteggiatura imprecisa e termini che non esistono nella lingua italiana. I versi digitali sono sì ricchi di contenuti, ma impersonali, ridondanti, poco espressivi e incapaci di emozionare. Le poesie ‘umane’, invece, ci hanno fatto ridere e commuovere, sono arrivate al cuore, hanno evocato i nostri vissuti, toccato le nostre passioni e dipinto i colori dei paesaggi che ci sono cari. E con la nostra intelligenza abbiamo vinto.